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Черноскутов Владимир
Черноскутов Владимир
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1948
Дата смерти
1970
Пол
Мужской
Отец
Балин Дмитрий
Мать
Балина (Черноскутова) Елизавета
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948
Отец:
Балин Дмитрий
Мать:
Балина Елизавета
Смерть
1970
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