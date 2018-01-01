Черноскутов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черноскутов Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1948

Дата смерти

1970

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948

Отец: Балин Дмитрий

Мать: Балина Елизавета

Смерть
1970
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