Маношкина (Доброхотова) Антонина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.06.1905
Дата смерти15.04.1975
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1905
Это моя бабушка. Она имела высшее филологическое образование, знала английский, хорошо рисовала, была образована. В 1929 г. всех родственников сослали в Казахстан, Алтай, Омск.Скрывая происхождение и... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Маношкин Александр
Образование
Неизвестно
высшее филологическое. Когда получила -я не знаю. Это скрывалось, также как и дворянское происхождение. Бабушка знала хорошо английский язык. хорошо рисовала и делала поделки из бумаги и спичечных кор... Показать все
Рождение ребёнка
14.09.1931
Сын: Маношкин Валентин Александрович
Отец ребёнка: Маношкин Александр
Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
22.06.1937
Дочь: Волосатова (Маношкина) Елена Александровна
Отец ребёнка: Маношкин Александр
Это моя мать и родилась она в Омске , в роддоме за заводом Баранова в октябрьском районе
Рождение ребёнка
02.03.1942
Сын: Маношкин Алексей Александрович
Отец ребёнка: Маношкин Александр
Смерть
15.04.1975
смерть от воспаления легких. Она думала, что у нее грипп.