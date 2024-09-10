Маношкина (Доброхотова) Антонина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маношкина (Доброхотова) Антонина Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.06.1905

Дата смерти

15.04.1975

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1905

Отец: Доброхотов Дмитрий Васильевич

Мать: Доброхотова Александра Федоровна

Это моя бабушка. Она имела высшее филологическое образование, знала английский, хорошо рисовала, была образована. В 1929 г. всех родственников сослали в Казахстан, Алтай, Омск.Скрывая происхождение и... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маношкин Александр

Образование
Неизвестно
Омск, город Омск, Омская область
высшее филологическое. Когда получила -я не знаю. Это скрывалось, также как и дворянское происхождение. Бабушка знала хорошо английский язык. хорошо рисовала и делала поделки из бумаги и спичечных кор... Показать все
Рождение ребёнка
14.09.1931

Сын: Маношкин Валентин Александрович

Отец ребёнка: Маношкин Александр

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
22.06.1937

Дочь: Волосатова (Маношкина) Елена Александровна

Отец ребёнка: Маношкин Александр

Это моя мать и родилась она в Омске , в роддоме за заводом Баранова в октябрьском районе
Рождение ребёнка
02.03.1942

Сын: Маношкин Алексей Александрович

Отец ребёнка: Маношкин Александр

Омск, город Омск, Омская область
Смерть
15.04.1975
Омск, город Омск, Омская область
смерть от воспаления легких. Она думала, что у нее грипп.

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