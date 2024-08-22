Аброскин Пётр Андреевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Аброскин Пётр Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.02.1905 ст.

Сын: Аброскин Алексей Петрович

Мать ребёнка: Аброскина Наталья Николаевна

Подрезенка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
МК церкви святых бессеребренников Косьмы и Домиана (Космодемьяновская) села Большая Журавка Балашовского уезда Саратовской губернии Крестные: деревни Подрезовки Фома Васильевич Аброскин и крестьянская... Показать все
Смерть
Неизвестно

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