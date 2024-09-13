Пряхина Жена Федота Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1762 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Яков Гаврилович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1725
Сын: Пряхин Лаврентий Федот(р)ович
Отец ребёнка: Пряхин Федот Андреевич
Рождение ребёнка
1728 ст.
Отец ребёнка: Пряхин Федот Андреевич
Смерть
До 1762 ст.
В РС 1762 не упомянута. РГАДА: ф.350 оп.2 д.2564 двор № 77