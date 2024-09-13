Пряхина Жена Федота Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПряхина Жена Федота Яковлевна

Пряхина Жена Федота Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1762 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Яков Гаврилович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пряхин Федот Андреевич

Рождение ребёнка
1725

Сын: Пряхин Лаврентий Федот(р)ович

Отец ребёнка: Пряхин Федот Андреевич

Рождение ребёнка
1728 ст.

Сын: Пряхин Игнатий Федотович

Отец ребёнка: Пряхин Федот Андреевич

Тютнярь, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область
Смерть
До 1762 ст.
Тютнярь, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область
В РС 1762 не упомянута. РГАДА: ф.350 оп.2 д.2564 двор № 77

Мы используем куки для улучшения работы сайта.