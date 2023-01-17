Лысов Василий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения02.08.1889 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1889 ст.
Отец: Лысов Григорий Иванович
Мать: - Феодора Никифоровна
Бракосочетание
28.05.1910
Бракосочетание
28.05.1910 ст.
Рождение ребёнка
07.08.1913 ст.
Дочь: Лысова Серафима Васильевна
Мать ребёнка: Кокорина Матрона Петровна
Рождение ребёнка
28.03.1916 ст.
Дочь: Лысова Мария Васильевна
Мать ребёнка: Кокорина Матрона Петровна