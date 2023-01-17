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Лысов Василий Григорьевич

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Место рождения

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

02.08.1889 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1889 ст.

Отец: Лысов Григорий Иванович

Мать: - Феодора Никифоровна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
28.05.1910

Жена: Кокорина Матрона Петровна

Бракосочетание
28.05.1910 ст.

Жена: Кокорина Матрона Петровна

Рождение ребёнка
07.08.1913 ст.

Дочь: Лысова Серафима Васильевна

Мать ребёнка: Кокорина Матрона Петровна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
28.03.1916 ст.

Дочь: Лысова Мария Васильевна

Мать ребёнка: Кокорина Матрона Петровна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
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