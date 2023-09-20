Вахрамеева (Вахрамеева) Олимпиада Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вахрамеева (Вахрамеева) Олимпиада Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1806 г.р.

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вахромеев Степан Пиманович

Мать: не указана

Бракосочетание
?.01.1847

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 14.09.1858

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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