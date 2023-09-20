Вахрамеева (Вахрамеева) Олимпиада Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вахромеев Степан Пиманович
Бракосочетание
?.01.1847
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 14.09.1858
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно