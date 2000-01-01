Сухова (Курунова) Офимья Прокопиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1861
Дата смерти22.09.1882 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.08.1882 ст.
Дочь: Надежда Дмитриевна
Отец ребёнка: Сухов Дмитрий Луппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.09.1882 ст.
Причина смерти: По болезни от родов.