Сухова (Курунова) Офимья Прокопиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСухова (Курунова) Офимья Прокопиевна

Сухова (Курунова) Офимья Прокопиевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1861

Дата смерти

22.09.1882 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1861 г.р.

Дети

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.08.1882 ст.

Дочь: Надежда Дмитриевна

Отец ребёнка: Сухов Дмитрий Луппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухов Дмитрий Луппович

Смерть
22.09.1882 ст.
Причина смерти: По болезни от родов.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close