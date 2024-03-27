(Сулейманова) Бикзаня
Место рожденияд. Антяровка, Сергачский уезд Нижегородской губернии
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Барамалеев Тимирбулат
д. Антяровка, Сергачский уезд Нижегородской губернии
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Барамалеев Тимирбулат
д. Антяровка, Сергачский уезд Нижегородской губернии
Смерть
Неизвестно