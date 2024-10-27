Мезрин Ульян Давыдович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Мезрин Давид Наумович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мезрина Фекла Васильевна
Упоминание
Неизвестно
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99ZK-7T2D?i=723&cat=1398074 Церковный староста, семья
Рождение ребёнка
Вычислено 1896
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1899
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно