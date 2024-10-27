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Мезрин Ульян Давыдович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1833 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1869 г.р.

Дети

Вычислено 1896 г.р.
Вычислено 1899 г.р.

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Мезрин Давид Наумович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мезрина Фекла Васильевна

Упоминание
Неизвестно
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99ZK-7T2D?i=723&cat=1398074 Церковный староста, семья
Рождение ребёнка
Вычислено 1896

Сын: Мезрин Иван Ульянович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1899

Сын: Мезрин Анфим Ульянович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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