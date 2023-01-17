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Цветков Иван Иванович

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Место рождения

Муханово, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Муханово, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Цветков Сергей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Муханово, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Софья Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Муханово, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марья Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Муханово, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
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