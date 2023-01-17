Цветков Иван Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Софья Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марья Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно