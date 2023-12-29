Елисеева (Прудникова) Анисия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елисеева (Прудникова) Анисия Тимофеевна

Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

1812

Дата смерти

1869

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1830

Муж: Елисеев Михаил Прокофьевич

Рождение ребёнка
16.01.1832

Сын: Елисеев Пётр Михайлович

Отец ребёнка: Елисеев Михаил Прокофьевич

Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Елисеева) Дарья Михайловна

Отец ребёнка: Елисеев Михаил Прокофьевич

Рождение ребёнка
26.08.1837

Сын: Елисеев Андреян Михайлович

Отец ребёнка: Елисеев Михаил Прокофьевич

Рождение ребёнка
11.11.1839

Дочь: (Елисеева) Степанида Михайловна

Отец ребёнка: Елисеев Михаил Прокофьевич

Рождение ребёнка
25.09.1845

Дочь: (Елисеева) Ефросинья Михайловна

Отец ребёнка: Елисеев Михаил Прокофьевич

Рождение ребёнка
09.10.1847

Сын: Елисеев Иван Михайлович

Отец ребёнка: Елисеев Михаил Прокофьевич

Рождение ребёнка
11.11.1857

Сын: Елисеев Фёдор Михайлович

Отец ребёнка: Елисеев Михаил Прокофьевич

Смерть
1869
Похороны
Неизвестно

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