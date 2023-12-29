Елисеева (Прудникова) Анисия Тимофеевна
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рождения1812
Дата смерти1869
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1830
Рождение ребёнка
16.01.1832
Отец ребёнка: Елисеев Михаил Прокофьевич
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Елисеева) Дарья Михайловна
Отец ребёнка: Елисеев Михаил Прокофьевич
Рождение ребёнка
26.08.1837
Сын: Елисеев Андреян Михайлович
Отец ребёнка: Елисеев Михаил Прокофьевич
Рождение ребёнка
11.11.1839
Дочь: (Елисеева) Степанида Михайловна
Отец ребёнка: Елисеев Михаил Прокофьевич
Рождение ребёнка
25.09.1845
Дочь: (Елисеева) Ефросинья Михайловна
Отец ребёнка: Елисеев Михаил Прокофьевич
Рождение ребёнка
09.10.1847
Отец ребёнка: Елисеев Михаил Прокофьевич
Рождение ребёнка
11.11.1857
Отец ребёнка: Елисеев Михаил Прокофьевич
Похороны
Неизвестно