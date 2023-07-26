Муглифа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМуглифа

Муглифа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1804 г.р.

Дети

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абдулгафар

Рождение ребёнка
1828

Сын: Мухаметгарей

Отец ребёнка: Абдулгафар

Рождение ребёнка
1830

Сын: Мухаметвафа

Отец ребёнка: Абдулгафар

Рождение ребёнка
1833

Сын: Мухаметхан

Отец ребёнка: Абдулгафар

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.