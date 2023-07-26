Муглифа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Абдулгафар
Рождение ребёнка
1828
Сын: Мухаметгарей
Отец ребёнка: Абдулгафар
Рождение ребёнка
1830
Сын: Мухаметвафа
Отец ребёнка: Абдулгафар
Рождение ребёнка
1833
Сын: Мухаметхан
Отец ребёнка: Абдулгафар
Смерть
Неизвестно