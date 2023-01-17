Сулимова Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сулимова Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1797

Сын: Сулимов Гаврило Нифантьев

Отец ребёнка: Сулимов Нифонт Поликарпов

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Сулимов Ермолай Нифантьев

Отец ребёнка: Сулимов Нифонт Поликарпов

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Сулимов Сергей Нифантьев

Отец ребёнка: Сулимов Нифонт Поликарпов

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сулимов Семён Нифантьев

Отец ребёнка: Сулимов Нифонт Поликарпов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сулимов Нифонт Поликарпов

Смерть
Неизвестно
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