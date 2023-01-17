Сулимова Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1797
Сын: Сулимов Гаврило Нифантьев
Отец ребёнка: Сулимов Нифонт Поликарпов
Рождение ребёнка
1808
Сын: Сулимов Ермолай Нифантьев
Отец ребёнка: Сулимов Нифонт Поликарпов
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Сулимов Нифонт Поликарпов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сулимов Нифонт Поликарпов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно