Жеребцов Иуда Несторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Жеребцов Нестор Андреевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1827
Сын: Жеребцов Аника Иудов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1828
Сын: Жеребцов Марко Иудов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1830
Сын: Жеребцов Капр Иудов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1833
Сын: Жеребцов Софон Иудов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1856
Сын: Жеребцов Павел Июдин
Мать ребёнка: ?