Жеребцов Иуда Несторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жеребцов Иуда Несторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Пол

Мужской

Добавил:

ЭЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Жеребцов Нестор Андреевич

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1826

Сын: Жеребцов Андрей Иудов

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1827

Сын: Жеребцов Поликарп Июдин

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1827

Сын: Жеребцов Аника Иудов

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1828

Сын: Жеребцов Марко Иудов

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1830

Сын: Жеребцов Капр Иудов

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1833

Сын: Жеребцов Софон Иудов

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1856

Сын: Жеребцов Павел Июдин

Мать ребёнка: ?

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