Ефремов (Вяцкий) Василий Константинович
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Вяцкий Константин Емельянович
Мать: Степанида Ивановна
Рождение ребёнка
13.04.1901 ст.
Сын: Ефремов Трофим Васильевич
Мать ребёнка: Ефремова Мария Александровна
Рождение ребёнка
13.07.1903 ст.
Мать ребёнка: Ефремова Мария Александровна
Рождение ребёнка
01.06.1906 ст.
Сын: Ефремов Митрофаний Васильевич
Мать ребёнка: Ефремова Мария Александровна
Рождение ребёнка
22.10.1907
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно