Ефремов (Вяцкий) Василий Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремов (Вяцкий) Василий Константинович

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Место рождения

Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Вяцкий Константин Емельянович

Мать: Степанида Ивановна

Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.04.1901 ст.

Сын: Ефремов Трофим Васильевич

Мать ребёнка: Ефремова Мария Александровна

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
13.07.1903 ст.

Сын: Ефремов Илья Васильевич

Мать ребёнка: Ефремова Мария Александровна

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.06.1906 ст.

Сын: Ефремов Митрофаний Васильевич

Мать ребёнка: Ефремова Мария Александровна

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.10.1907

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефремова Мария Александровна

Смерть
Неизвестно
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