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Кузнецов Спиридон

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.12.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1872

Отец: Кузнецов Федор

Мать: Кузнецова Мелания

Бракосочетание
19.10.1897

Жена: Кузнецова Елизавета

Рождение ребёнка
02.04.1898

Дочь: Феодосия

Мать ребёнка: Кузнецова Елизавета

Рождение ребёнка
24.11.1901

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Кузнецова Елизавета

Смерть
Неизвестно
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