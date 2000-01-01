Кузнецов Спиридон
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.12.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1872
Отец: Кузнецов Федор
Мать: Кузнецова Мелания
Бракосочетание
19.10.1897
Жена: Кузнецова Елизавета
Рождение ребёнка
02.04.1898
Дочь: Феодосия
Мать ребёнка: Кузнецова Елизавета
Рождение ребёнка
24.11.1901
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Кузнецова Елизавета
Смерть
Неизвестно