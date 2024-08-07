Алексей Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Екатрина Алексеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1849

Сын: Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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