Путинцева (Павлова) Васса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПутинцева (Павлова) Васса

Путинцева (Павлова) Васса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Павлов Никита

Мать: не указана

Бракосочетание
06.02.1900

Муж: Путинцев Никита

первым браком с казачьей девицей Вассой Никитичной Павловой 25 л.перв.браком
Рождение ребёнка
09.11.1900

Дочь: Феоктиста

Отец ребёнка: Путинцев Никита

Рождение ребёнка
11.11.1901

Дочь: Августа

Отец ребёнка: Путинцев Никита

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close