Путинцева (Павлова) Васса
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Павлов Никита
Бракосочетание
06.02.1900
Муж: Путинцев Никита
первым браком с казачьей девицей Вассой Никитичной Павловой 25 л.перв.браком
Рождение ребёнка
09.11.1900
Дочь: Феоктиста
Отец ребёнка: Путинцев Никита
Рождение ребёнка
11.11.1901
Дочь: Августа
Отец ребёнка: Путинцев Никита
Смерть
Неизвестно