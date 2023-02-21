Трыхманов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрыхманов Владимир

Трыхманов Владимир

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Трыхманова Мария Киндыкова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трыхманов Ойрот Владимирович

Мать ребёнка: Трыхманова Чечек

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трыхманова Алтын-Белек Владимировна

Мать ребёнка: Трыхманова Чечек

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трыхманов Амыргы Владимирович

Мать ребёнка: Трыхманова Чечек

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close