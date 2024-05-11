Гудков Василий Сергеевич 01.02.1922 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиГудков Василий Сергеевич

Гудков Василий Сергеевич

avatar

Место рождения

тамбовская обл, сДегтянка

Дата рождения

01.02.1922

Дата смерти

23.07.1980

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1920 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1922

Отец: Гудков Сергей

Мать: Гудкова Варвара

тамбовская обл, сДегтянка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гудкова Александра Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гудкова Александра Максимовна

Военная служба
Неизвестно
Ст. Сержант
Рождение ребёнка
Между 1941 и 1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гудкова Александра Максимовна

Рождение ребёнка
13.02.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гудкова Александра Максимовна

Тамбовская обл., Никифоровский р-н, 1-ое мая
Смерть
23.07.1980
Причина смерти: Болезнь астма

Мы используем куки для улучшения работы сайта.