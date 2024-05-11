Гудков Василий Сергеевич
Место рождениятамбовская обл, сДегтянка
Дата рождения01.02.1922
Дата смерти23.07.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1922
Отец: Гудков Сергей
Мать: Гудкова Варвара
тамбовская обл, сДегтянка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Ст. Сержант
Рождение ребёнка
Между 1941 и 1943
Рождение ребёнка
13.02.1945
Тамбовская обл., Никифоровский р-н, 1-ое мая
Смерть
23.07.1980
Причина смерти: Болезнь астма