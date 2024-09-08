Стольников Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтольников Александр Иванович

Стольников Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Упоминание
Неизвестно
МК 1904 г. Соликамский уезд, Александровский завод
Бракосочетание
07.05.1904

Жена: (Давыдова) Александра Александровна

Жених: Кизеловской волости мастеровой Александр Иоаннов Стольников, православный, первым браком, 22 года | Невеста: Александровского завода мастеровая девица Александра Александрова Давыдова, правосла... Показать все
Рождение ребёнка
13.04.1905

Сын: Стольников Иван Александрович

Мать ребёнка: (Давыдова) Александра Александровна

Кизеловской волости
Рождение ребёнка
17.05.1906

Дочь: (Стольникова) Клавдия Александровна

Мать ребёнка: (Давыдова) Александра Александровна

Родители: Кизеловской волости и завода мастеровой Александр Иоанов Стольников и законная жена его Александра Александровна
Рождение ребёнка
02.08.1907

Сын: Стольников Иван Александрович

Мать ребёнка: (Давыдова) Александра Александровна

Родители: Кизеловской волости мастеровой Александр Иоаннов Стольников и законная жена его Александра Александровна | Восприемник: Александровского завода мастеровой Василий Александров Давыдов
Рождение ребёнка
25.05.1909

Сын: Стольников Иван Александрович

Мать ребёнка: (Давыдова) Александра Александровна

Родители: Кизеловской волости крестьянин Александр Ионнов Стольников и законная жена его Александра Александровна, оба православные | Восприемник: Александровского завода мастеровой Феодор Александров... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.