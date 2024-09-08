Стольников Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Упоминание
Неизвестно
МК 1904 г. Соликамский уезд, Александровский завод
Бракосочетание
07.05.1904
Жених: Кизеловской волости мастеровой Александр Иоаннов Стольников, православный, первым браком, 22 года | Невеста: Александровского завода мастеровая девица Александра Александрова Давыдова, правосла... Показать все
Рождение ребёнка
13.04.1905
Кизеловской волости
Рождение ребёнка
17.05.1906
Дочь: (Стольникова) Клавдия Александровна
Мать ребёнка: (Давыдова) Александра Александровна
Родители: Кизеловской волости и завода мастеровой Александр Иоанов Стольников и законная жена его Александра Александровна
Рождение ребёнка
02.08.1907
Родители: Кизеловской волости мастеровой Александр Иоаннов Стольников и законная жена его Александра Александровна | Восприемник: Александровского завода мастеровой Василий Александров Давыдов
Рождение ребёнка
25.05.1909
Родители: Кизеловской волости крестьянин Александр Ионнов Стольников и законная жена его Александра Александровна, оба православные | Восприемник: Александровского завода мастеровой Феодор Александров... Показать все
Смерть
Неизвестно