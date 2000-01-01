Касов Пётр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.12.1901 ст.
Мать ребёнка: Касова Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
02.08.1909 ст.
Сын: Александр Петрович
Мать ребёнка: Касова Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
22.07.1913 ст.
Сын: Трофим Петрович
Мать ребёнка: Касова Ольга Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Касова Ольга Васильевна
Смерть
Неизвестно