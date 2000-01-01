Касов Пётр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касов Пётр Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Касов Сергей Прокопьевич

Мать: Касова Олимпиада Кузьминична

Рождение ребёнка
28.12.1901 ст.

Сын: Касов Василий Петрович

Мать ребёнка: Касова Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
02.08.1909 ст.

Сын: Александр Петрович

Мать ребёнка: Касова Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
22.07.1913 ст.

Сын: Трофим Петрович

Мать ребёнка: Касова Ольга Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Касова Ольга Васильевна

Смерть
Неизвестно
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