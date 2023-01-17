Карпова Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарпова Мария Алексеевна

Карпова Мария Алексеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.07.1893

Дата смерти

19.04.1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.01.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карпов Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпов Михаил Дмитреевич

Отец ребёнка: Карпов Дмитрий Васильевич

Смерть
19.04.1985
Похороны
Неизвестно
Золино, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close