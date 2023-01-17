Карпова Мария Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.07.1893
Дата смерти19.04.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.01.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Карпов Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Карпов Дмитрий Васильевич
Смерть
19.04.1985
Похороны
Неизвестно
Золино, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область