Новожилов Степан Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовожилов Степан Михайлов

Новожилов Степан Михайлов

Место рождения

окунева, тюменская область

Дата рождения

1776

Дата смерти

1836

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Новожилов Михайло Алексеевич

Мать: Устинья Савина

окунева, тюменская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Новожилов Яков Степанович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

окунева, тюменская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Новожилов Григорий Степанович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

окунева, тюменская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Новожилов Фома Степанович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

окунева, тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1836
окунева, тюменская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close