Новожилов Степан Михайлов
Место рожденияокунева, тюменская область
Дата рождения1776
Дата смерти1836
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Новожилов Михайло Алексеевич
Мать: Устинья Савина
окунева, тюменская область
Рождение ребёнка
1799
Сын: Новожилов Яков Степанович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
окунева, тюменская область
Рождение ребёнка
1801
Сын: Новожилов Григорий Степанович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
окунева, тюменская область
Рождение ребёнка
1808
Сын: Новожилов Фома Степанович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
окунева, тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
1836
окунева, тюменская область