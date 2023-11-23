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Анна Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Фёдорович

Рождение ребёнка
1813

Сын: Покровский Александр Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Фёдорович

Покровский Александр Михайлович (1813 — 1857) Родился в семье пономаря села Покровского в Юхти Угличского уезда Михаила Федоровича. По исключении из уездного училища, 29 сентября 1830 года определен в... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: (Покровский) Прасковья Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Фёдорович

Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Неизвестно Гавриил Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Фёдорович

Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Неизвестно Илья Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Фёдорович

Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Неизвестно Петр Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Фёдорович

Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: (Покровский) Александра Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Фёдорович

Смерть
Неизвестно

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