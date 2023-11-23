Анна Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Фёдорович
Рождение ребёнка
1813
Сын: Покровский Александр Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Фёдорович
Покровский Александр Михайлович (1813 — 1857) Родился в семье пономаря села Покровского в Юхти Угличского уезда Михаила Федоровича. По исключении из уездного училища, 29 сентября 1830 года определен в... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: (Покровский) Прасковья Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Фёдорович
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Неизвестно Гавриил Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Фёдорович
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Неизвестно Илья Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Фёдорович
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Неизвестно Петр Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Фёдорович
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: (Покровский) Александра Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Фёдорович
Смерть
Неизвестно