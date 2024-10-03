Головкин Иван Калинин 24.06.1861 — найти родственников по фамилии на Familio
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Головкин Иван Калинин

Место рождения

Блевково, Спас-Деменский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

24.06.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1861

Отец: Калинник Данилов

Мать: Евфимия Михеева

Блевково, Спас-Деменский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
28.09.1892

Жена: Головкина (Головкина) Анна Варфоломеева

Блевково, Спас-Деменский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
24.03.1893

Сын: Головкин Гавриил Иванович

Мать ребёнка: Головкина (Головкина) Анна Варфоломеева

Серпухов
Рождение ребёнка
30.03.1901

Сын: Головкин Василий Иванович

Мать ребёнка: Головкина (Головкина) Анна Варфоломеева

Блевково, Спас-Деменский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
27.12.1902

Дочь: (Головкина) Домна Иванова

Мать ребёнка: Головкина (Головкина) Анна Варфоломеева

Рождение ребёнка
04.02.1905

Дочь: (Головкина) Мария Иванова

Мать ребёнка: Головкина (Головкина) Анна Варфоломеева

Рождение ребёнка
01.04.1907

Дочь: (Головкина) Феодосия Ивановна

Мать ребёнка: Головкина (Головкина) Анна Варфоломеева

Москва
Рождение ребёнка
10.01.1910

Сын: Головкин Иван Иванович

Мать ребёнка: Головкина (Головкина) Анна Варфоломеева

Москва
Рождение ребёнка
17.02.1912

Дочь: (Головкина) Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Головкина (Головкина) Анна Варфоломеева

Москва
Рождение ребёнка
01.06.1916

Дочь: (Головкина) Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Головкина (Головкина) Анна Варфоломеева

Смерть
Неизвестно

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