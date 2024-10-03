Головкин Иван Калинин
Место рождения
Дата рождения24.06.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1861
Отец: Калинник Данилов
Мать: Евфимия Михеева
Бракосочетание
28.09.1892
Рождение ребёнка
24.03.1893
Сын: Головкин Гавриил Иванович
Мать ребёнка: Головкина (Головкина) Анна Варфоломеева
Серпухов
Рождение ребёнка
30.03.1901
Сын: Головкин Василий Иванович
Мать ребёнка: Головкина (Головкина) Анна Варфоломеева
Рождение ребёнка
27.12.1902
Дочь: (Головкина) Домна Иванова
Мать ребёнка: Головкина (Головкина) Анна Варфоломеева
Рождение ребёнка
04.02.1905
Дочь: (Головкина) Мария Иванова
Мать ребёнка: Головкина (Головкина) Анна Варфоломеева
Рождение ребёнка
01.04.1907
Дочь: (Головкина) Феодосия Ивановна
Мать ребёнка: Головкина (Головкина) Анна Варфоломеева
Москва
Рождение ребёнка
10.01.1910
Мать ребёнка: Головкина (Головкина) Анна Варфоломеева
Москва
Рождение ребёнка
17.02.1912
Дочь: (Головкина) Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Головкина (Головкина) Анна Варфоломеева
Москва
Рождение ребёнка
01.06.1916
Дочь: (Головкина) Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Головкина (Головкина) Анна Варфоломеева
Смерть
Неизвестно