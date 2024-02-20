Евстефеев Михаил Романович
Место рожденияКустанайская обл., г. Джетыгара, Комсомольская, 72
Дата рождения1908
Дата смерти03.03.1944
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Евстефеев Роман
Мать: Евстефеева Анна
Кустанайская обл., г. Джетыгара, Комсомольская, 72
Военная служба
Неизвестно
Брединский РВК, Казахская ССР, Кустанайская обл.
Похороны
03.03.1944
п.Кудеверь Бежаницкий район Псковская область
Номер захоронения 60-51 км.западнее здания с/c,воинское кладбище
Смерть
03.03.1944
Причина смерти: На войне