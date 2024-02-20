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Евстефеев Михаил Романович

Место рождения

Кустанайская обл., г. Джетыгара, Комсомольская, 72

Дата рождения

1908

Дата смерти

03.03.1944

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

1890 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Евстефеев Роман

Мать: Евстефеева Анна

Кустанайская обл., г. Джетыгара, Комсомольская, 72
Военная служба
Неизвестно
Брединский РВК, Казахская ССР, Кустанайская обл.
Похороны
03.03.1944
п.Кудеверь Бежаницкий район Псковская область
Номер захоронения 60-51 км.западнее здания с/c,воинское кладбище
Смерть
03.03.1944
Причина смерти: На войне
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