Ахмятова (Ахмятова) Хабибажамяль — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахмятова (Ахмятова) Хабибажамяль

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абдрахманов Абдюхан

Место жительства
Неизвестно
Красный Яр, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Абдюханов Камалетдин

Отец ребёнка: Абдрахманов Абдюхан

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Абдюханова (Абдюханова) Маймуня

Отец ребёнка: Абдрахманов Абдюхан

Рождение ребёнка
1853

Сын: Абдюханов Имаметдин

Отец ребёнка: Абдрахманов Абдюхан

Рождение ребёнка
1855

Сын: Абдрахманов Аляутдин

Отец ребёнка: Абдрахманов Абдюхан

Смерть
Неизвестно

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