Ахмятова (Ахмятова) Хабибажамяль
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Абдрахманов Абдюхан
Место жительства
Неизвестно
Красный Яр, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1848
Сын: Абдюханов Камалетдин
Отец ребёнка: Абдрахманов Абдюхан
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Абдюханова (Абдюханова) Маймуня
Отец ребёнка: Абдрахманов Абдюхан
Рождение ребёнка
1853
Сын: Абдюханов Имаметдин
Отец ребёнка: Абдрахманов Абдюхан
Рождение ребёнка
1855
Сын: Абдрахманов Аляутдин
Отец ребёнка: Абдрахманов Абдюхан
Смерть
Неизвестно