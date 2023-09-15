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Lange Conrad Johann

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

05.03.1826

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.03.1818

Сын: Lange Eduard Gottfried

Мать ребёнка: Lange Anna Maria

Таллин, Эстонская ССР
Рождение ребёнка
24.05.1821

Дочь: Nottbeck Josephine Marie

Мать ребёнка: Lange Anna Maria

Таллин, Эстонская ССР
Рождение ребёнка
28.08.1824

Дочь: Julia Theresia

Мать ребёнка: Lange Anna Maria

Таллин, Эстонская ССР
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
05.03.1826
Таллин, Эстонская ССР
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