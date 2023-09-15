Lange Conrad Johann
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1788
Дата смерти05.03.1826
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.03.1818
Мать ребёнка: Lange Anna Maria
Рождение ребёнка
24.05.1821
Дочь: Nottbeck Josephine Marie
Мать ребёнка: Lange Anna Maria
Рождение ребёнка
28.08.1824
Дочь: Julia Theresia
Мать ребёнка: Lange Anna Maria
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
05.03.1826