Сазонов Ким
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.04.1954
Рождение ребёнка
30.07.1959
Солгинский, п/с П, Дощаное Вельского р -она Архангельской область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно