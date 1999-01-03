Сазонов Ким — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сазонов Ким

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1930 г.р.

Дети

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Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.04.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сазонова Антонина Михайловна

Рождение ребёнка
30.07.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сазонова Антонина Михайловна

Солгинский, п/с П, Дощаное Вельского р -она Архангельской область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сазонова Антонина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сазонова Антонина Михайловна

Смерть
Неизвестно
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