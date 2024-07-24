Крылов Дмитрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крылов Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крылов Дмитрий Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
06.01.1888
Дочь: Крылова Евгения Дмитриевна
Мать ребёнка: Анна Яковлевна
Ярославская обл., с/п Семибратово, д. Ломы
Рождение ребёнка
1983
Сын: Крылов Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно