Крылов Дмитрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крылов Дмитрий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крылов Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крылов Дмитрий Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
06.01.1888

Дочь: Крылова Евгения Дмитриевна

Мать ребёнка: Анна Яковлевна

Ярославская обл., с/п Семибратово, д. Ломы
Рождение ребёнка
1983

Сын: Крылов Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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