Абдрашитов Хуснулла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абдрашитов Ямхулла
Мать ребёнка: Фагиля
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абдрашитов Салих
Мать ребёнка: Фагиля
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абдрашитов Гайса
Мать ребёнка: Фагиля
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абдрашитов Яхия
Мать ребёнка: Фагиля
Смерть
Неизвестно