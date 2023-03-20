Петрова (Шестакова) Гликерия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Наталья Иософовна
Отец ребёнка: Петров Иосиф (Осип) Григорьевич
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Давыдова Ксения Иосифовна
Отец ребёнка: Петров Иосиф (Осип) Григорьевич
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Анна Иосифовна
Отец ребёнка: Петров Иосиф (Осип) Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно