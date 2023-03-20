Петрова (Шестакова) Гликерия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Шестакова) Гликерия Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Шестаков Степан Никонорович

Мать: Шестакова Ульяна Федоровна

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Наталья Иософовна

Отец ребёнка: Петров Иосиф (Осип) Григорьевич

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Давыдова Ксения Иосифовна

Отец ребёнка: Петров Иосиф (Осип) Григорьевич

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Анна Иосифовна

Отец ребёнка: Петров Иосиф (Осип) Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Иосиф (Осип) Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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