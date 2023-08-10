Сивкова Лидия Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карпова Надежда (Маргарита) Гурьевна
Отец ребёнка: Сивков Гурий Алексеевич
Рождение ребёнка
26.04.1959
Дочь: Кабанова Татьяна Гурьевна
Отец ребёнка: Сивков Гурий Алексеевич
Рождение ребёнка
27.08.1969
Дочь: Кожевникова Валентина Гурьевна
Отец ребёнка: Сивков Гурий Алексеевич