Сивкова Лидия Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сивкова Лидия Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Максим

Мать: Лукерья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карпова Надежда (Маргарита) Гурьевна

Отец ребёнка: Сивков Гурий Алексеевич

Рождение ребёнка
26.04.1959

Дочь: Кабанова Татьяна Гурьевна

Отец ребёнка: Сивков Гурий Алексеевич

Рождение ребёнка
27.08.1969

Дочь: Кожевникова Валентина Гурьевна

Отец ребёнка: Сивков Гурий Алексеевич

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