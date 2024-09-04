Алгазина Арина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Алгазина) Александра Ефимовна
Отец ребёнка: Алгазин Ефим Матвеевич
Смерть
Неизвестно