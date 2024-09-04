Алгазина Арина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алгазина Арина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1817 г.р.

Дети

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алгазин Ефим Матвеевич

Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Алгазина) Александра Ефимовна

Отец ребёнка: Алгазин Ефим Матвеевич

Смерть
Неизвестно

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