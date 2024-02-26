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Корнила Максимов (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

1815

Пол

Мужской

Отец

Около 1733 г.р.

Мать

Около 1743 г.р.

Жена

Около 1785 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: Максим Михайлов (Ич)

Мать: Марфа Иванова (Вна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Василиса Тарасова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Марья Корнилова (Вна)

Мать ребёнка: Василиса Тарасова (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Анисья Корнилова (Вна)

Мать ребёнка: Василиса Тарасова (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Анна Корнилова (Вна)

Мать ребёнка: Василиса Тарасова (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1815

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