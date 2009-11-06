Юрлов Виктор Артемьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.10.1940
Дата смерти06.11.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.03.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Юрлова Людмила Павловна
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юрлова Людмила Павловна
Смерть
06.11.2009