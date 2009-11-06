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Юрлов Виктор Артемьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.1940

Дата смерти

06.11.2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1946 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МИ
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Место
Комментарий
Рождение
29.10.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.03.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юрлова Людмила Павловна

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юрлова Людмила Павловна

Смерть
06.11.2009
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