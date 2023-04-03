Кальченко Родион Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кальченко Терентий Родионович
Мать ребёнка: Кальченко Пелагея Корнилиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.06.1893
Дочь: Кальченко Агрипина Родионовна
Мать ребёнка: Кальченко Пелагея Корнилиевна
Рождение ребёнка
21.03.1897
Сын: Кальченко Никон Родионович
Мать ребёнка: Кальченко Пелагея Корнилиевна
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Колесник (Кальченко) Вера Родионовна
Мать ребёнка: Кальченко Пелагея Корнилиевна
Рождение ребёнка
?.01.1901
Сын: Кальченко Порфирий Родионович
Мать ребёнка: Кальченко Пелагея Корнилиевна
Смерть
Неизвестно