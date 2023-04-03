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Кальченко Родион Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Кальченко Александр Игнатьевич

Мать: Кальченко Евдокия Антониевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кальченко Терентий Родионович

Мать ребёнка: Кальченко Пелагея Корнилиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кальченко Пелагея Корнилиевна

Рождение ребёнка
23.06.1893

Дочь: Кальченко Агрипина Родионовна

Мать ребёнка: Кальченко Пелагея Корнилиевна

Рождение ребёнка
21.03.1897

Сын: Кальченко Никон Родионович

Мать ребёнка: Кальченко Пелагея Корнилиевна

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Колесник (Кальченко) Вера Родионовна

Мать ребёнка: Кальченко Пелагея Корнилиевна

Рождение ребёнка
?.01.1901

Сын: Кальченко Порфирий Родионович

Мать ребёнка: Кальченко Пелагея Корнилиевна

Смерть
Неизвестно

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