Волынкина Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.04.1913
Дочь: Волынкина Дарья Федоровна
Отец ребёнка: Волынкин Федор Иванович
Малая Игиза, Усть-Ишимский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волынкина Марья Федоровна
Отец ребёнка: Волынкин Федор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волынкин Константин Федорович
Отец ребёнка: Волынкин Федор Иванович
Смерть
Неизвестно