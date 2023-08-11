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Кудряшов Дмитрий Алексеевич

Место рождения

Люнда-Шипово, Семеновский, Нижегородская область

Дата рождения

23.10.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1885

Отец: Кудряшов Алексей Савельев

Мать: Гликерья Михайловна

Люнда-Шипово, Семеновский, Нижегородская область
В метрической книге Покровской церкви села Овсянки за 1885 год (часть первая, «О родившихся»: ЦАНО, ф. 2801, оп. 2, д. 209, л. 67 об. - 68) имеется актовая запись о рождении № 67 (счет родившихся мужс... Показать все
Рождение ребёнка
1926

Сын: Кудряшов Владимир Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Люнда-Шипово, Семеновский, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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