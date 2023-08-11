Кудряшов Дмитрий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения23.10.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1885
Отец: Кудряшов Алексей Савельев
Мать: Гликерья Михайловна
В метрической книге Покровской церкви села Овсянки за 1885 год (часть первая, «О родившихся»: ЦАНО, ф. 2801, оп. 2, д. 209, л. 67 об. - 68) имеется актовая запись о рождении № 67 (счет родившихся мужс... Показать все
Рождение ребёнка
1926
Сын: Кудряшов Владимир Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно