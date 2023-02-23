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Ефремова Агафья

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Место рождения

Деревня Половнева , Курский уезд , Курская губерния

Дата рождения

1780

Дата смерти

До 1828

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Половнева , Курский уезд , Курская губерния
Рождение ребёнка
1797

Сын: Ефремов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Ефремов (переселен В 1828) Иван Гаврилович

Деревня Половнева , Курский уезд , Курская губерния
Рождение ребёнка
1802

Сын: Ефремов Борис Иванович

Отец ребёнка: Ефремов (переселен В 1828) Иван Гаврилович

Деревня Половнева , Курский уезд , Курская губерния
Рождение ребёнка
1804

Сын: Ефремов Яков Иванович

Отец ребёнка: Ефремов (переселен В 1828) Иван Гаврилович

Деревня Половнева , Курский уезд , Курская губерния
Рождение ребёнка
1811

Сын: Ефремов (рекрут С 1834) Фотий Иванович

Отец ребёнка: Ефремов (переселен В 1828) Иван Гаврилович

Деревня Половнева , Курский уезд , Курская губерния
Рождение ребёнка
1814

Сын: Ефремов Леонтий Иванович

Отец ребёнка: Ефремов (переселен В 1828) Иван Гаврилович

Деревня Половнева , Курский уезд , Курская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефремов (переселен В 1828) Иван Гаврилович

Смерть
До 1828
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