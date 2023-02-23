Ефремова Агафья
Место рожденияДеревня Половнева , Курский уезд , Курская губерния
Дата рождения1780
Дата смертиДо 1828
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Деревня Половнева , Курский уезд , Курская губерния
Рождение ребёнка
1797
Отец ребёнка: Ефремов (переселен В 1828) Иван Гаврилович
Деревня Половнева , Курский уезд , Курская губерния
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Ефремов (переселен В 1828) Иван Гаврилович
Деревня Половнева , Курский уезд , Курская губерния
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Ефремов (переселен В 1828) Иван Гаврилович
Деревня Половнева , Курский уезд , Курская губерния
Рождение ребёнка
1811
Деревня Половнева , Курский уезд , Курская губерния
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Ефремов (переселен В 1828) Иван Гаврилович
Деревня Половнева , Курский уезд , Курская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1828