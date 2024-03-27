Солонинкин ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солонинкин ?

Место рождения

с.Успенское, Ливенский район, Орловская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1952 г.р.

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Успенское, Ливенский район, Орловская область
Рождение ребёнка
18.02.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Солонинкина ?

с.Успенское, Ливенский район, Орловская область, РСФСР
Рождение ребёнка
04.10.1952

Сын: Солонинкин Михаил

Мать ребёнка: Солонинкина ?

с.Успенское, Ливенский район, Орловская область, РСФСР
Смерть
Неизвестно
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