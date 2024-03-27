Солонинкин ?
Место рожденияс.Успенское, Ливенский район, Орловская область
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.02.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Солонинкина ?
с.Успенское, Ливенский район, Орловская область, РСФСР
Рождение ребёнка
04.10.1952
Сын: Солонинкин Михаил
Мать ребёнка: Солонинкина ?
с.Успенское, Ливенский район, Орловская область, РСФСР
Смерть
Неизвестно