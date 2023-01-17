Кириллова (Маркова) Мария Егоровна
Место рождения
Дата рождения18.08.1933
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1933
Отец: Марков Егор
Мать: Маркова ?
Рождение ребёнка
21.03.1956
Сын: Кириллов Валерий Геннадьевич
Отец ребёнка: Кириллов Геннадий Никифорович
Рождение ребёнка
21.02.1959
Дочь: Кандюкина Галина Геннадьевна
Отец ребёнка: Кириллов Геннадий Никифорович
Рождение ребёнка
13.02.1967
Сын: Кириллов Александр Геннадьевич
Отец ребёнка: Кириллов Геннадий Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кириллов Виктор Геннадьевич
Отец ребёнка: Кириллов Геннадий Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волкова Ирина Геннадьевна
Отец ребёнка: Кириллов Геннадий Никифорович