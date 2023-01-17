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Кириллова (Маркова) Мария Егоровна

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Место рождения

Янгорчино, Вурнарский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

18.08.1933

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1933

Отец: Марков Егор

Мать: Маркова ?

Янгорчино, Вурнарский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
21.03.1956

Сын: Кириллов Валерий Геннадьевич

Отец ребёнка: Кириллов Геннадий Никифорович

Вурнары, Вурнарский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
21.02.1959

Дочь: Кандюкина Галина Геннадьевна

Отец ребёнка: Кириллов Геннадий Никифорович

Вурнары, Вурнарский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
13.02.1967

Сын: Кириллов Александр Геннадьевич

Отец ребёнка: Кириллов Геннадий Никифорович

Вурнары, Вурнарский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кириллов Виктор Геннадьевич

Отец ребёнка: Кириллов Геннадий Никифорович

Вурнары, Вурнарский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волкова Ирина Геннадьевна

Отец ребёнка: Кириллов Геннадий Никифорович

Вурнары, Вурнарский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
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