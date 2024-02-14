Бедретдинов Абубякир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бедретдинов Абубякир

Место рождения

д.Актуково Кр-Октябрьского Горьковской обл.

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: (Ибрагимова) Сайвар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Халимя

Военная награда
Неизвестно
Военная награда
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.09.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Халимя

Смерть
Неизвестно

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