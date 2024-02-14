Бедретдинов Абубякир
Место рожденияд.Актуково Кр-Октябрьского Горьковской обл.
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: не указан
Мать: (Ибрагимова) Сайвар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Халимя
Военная награда
Неизвестно
Военная награда
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.09.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Халимя
Смерть
Неизвестно