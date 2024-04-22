Архиповский Михаил Васильев
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Архиповский Василий Петрович
Рождение ребёнка
1909
Сын: Архиповский Александр Михайлович
Мать ребёнка: Архиповская Вера Захарова
Рождение ребёнка
1916
Сын: Архиповский Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Архиповская Вера Захарова
Рождение ребёнка
1924
Сын: Архиповский Василий Михайлович
Мать ребёнка: Архиповская Вера Захарова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно