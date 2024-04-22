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Архиповский Михаил Васильев

Место рождения

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Архиповский Василий Петрович

Мать: не указана

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Архиповский Александр Михайлович

Мать ребёнка: Архиповская Вера Захарова

Рождение ребёнка
1916

Сын: Архиповский Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Архиповская Вера Захарова

Рождение ребёнка
1924

Сын: Архиповский Василий Михайлович

Мать ребёнка: Архиповская Вера Захарова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Архиповская Вера Захарова

Смерть
Неизвестно
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