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Кравцов Онисим Никифорович

Место рождения

Село Колокольцовка, Саратовская область

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Кравцов Никифор Егорович

Мать: не указана

Село Колокольцовка, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кравцова Анна Агеевна

Рождение ребёнка
1877

Сын: Кравцов Ефим Онисимович

Мать ребёнка: Кравцова Анна Агеевна

Село Малая Екатериновка, Калининский район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
Село Малая Екатериновка, Калининский район, Саратовская область

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