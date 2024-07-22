Кравцов Онисим Никифорович
Место рожденияСело Колокольцовка, Саратовская область
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Кравцов Никифор Егорович
Мать: не указана
Село Колокольцовка, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кравцова Анна Агеевна
Рождение ребёнка
1877
Мать ребёнка: Кравцова Анна Агеевна
Село Малая Екатериновка, Калининский район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
Село Малая Екатериновка, Калининский район, Саратовская область