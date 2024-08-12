Довгий Андрей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Довгий Андрей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1841 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ФМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
1857

Жена: Довгий (Гриценко) Параскевия Демиановна

Шабалинов, Чернігівська область
1857 ф.679 о.12 д.552 (FS0132) Шабалинов 1851–1864 30 Oct 1857 Козак Шабалиновский Андрей Михайлов Довгий, перым браком, 20 лет козачка Параскева Демянова Гриценкова, 17 лет по жениху Илья Евфимов Пот... Показать все
Смерть
Неизвестно

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