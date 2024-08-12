Довгий Андрей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
1857
Шабалинов, Чернігівська область
1857 ф.679 о.12 д.552 (FS0132) Шабалинов 1851–1864 30 Oct 1857 Козак Шабалиновский Андрей Михайлов Довгий, перым браком, 20 лет козачка Параскева Демянова Гриценкова, 17 лет по жениху Илья Евфимов Пот... Показать все
Смерть
Неизвестно