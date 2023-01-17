Юшков Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиДо 1914
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1887
Сын: Юшков Константин Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1889
Сын: Юшков Владимир Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Юшкова София Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Священник Петро-Павловской Слободской церкви Кадниковского уезда.
Смерть
До 1914