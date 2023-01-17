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Юшков Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

До 1914

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Сын: Юшков Константин Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Устье, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Юшков Владимир Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Устье, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Юшков Сергей Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Устье, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Юшкова София Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Устье, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
Неизвестно
Устье, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Священник Петро-Павловской Слободской церкви Кадниковского уезда.
Смерть
До 1914
Устье, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
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