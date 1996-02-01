Муравьев Юрий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муравьев Юрий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.09.1939

Дата смерти

?.02.1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
?.02.1996
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