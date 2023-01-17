Войняк (Мальцева) Евгения Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Войняк (Мальцева) Евгения Прокопьевна

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Место рождения

Водонер

Дата рождения

1922

Дата смерти

2016

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

1890 г.р.

Муж

1931 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Мальцев Прокопий Семенович

Мать: Мальцева Устинья Алексеевна

Рождение ребёнка
26.12.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Войняк Василий Григорьевич

Унгены, Унгенский район
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Войняк Василий Григорьевич

Смерть
2016
Сывдарма, Пуровский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
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