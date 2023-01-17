Войняк (Мальцева) Евгения Прокопьевна
Место рождения
Дата рождения1922
Дата смерти2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Рождение ребёнка
26.12.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Войняк Василий Григорьевич
Унгены, Унгенский район
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2016
Сывдарма, Пуровский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ